Ski amadé könnte mit Maskenpflicht in Gondeln leben

Für die kommende Saison rechnet Ski amadé mit einem Plus von 10 Prozent auf 6,9 Millionen Nächtigungen in den fünf Regionen Salzburger Sportwelt, Schladming-Dachstein, Gastein, Hochkönig und Großarl. Auch beim Gästeeintritt in die Skigebiete werde eine Steigerung von 10 Prozent im Vergleich zu 2021/22 erwartet. Allerdings dürfte auch in dieser Saison noch nicht das Vor-Corona-Niveau erreicht werden, so die Erwartung.

Tarife

Generell sei die Bilanz der abgelaufenen Saison "halbwegs zufriedenstellend" ausgefallen. Die Skipass-Umsätze hätten 244 Mio. Euro betragen, hieß es in der Pressekonferenz. Trotz der Teuerungen in diesem Jahr habe Bliem bisher den Eindruck gewonnen, dass die Gäste "gerne kommen" wollen. Er wisse, dass Alpinski "kein Billigsport" sei, "aber man bekommt auch viel an Leistung über den ganzen Tag".