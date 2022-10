Wie es mit der Maskenpflicht nun weitergeht

Die Zahl der Corona-Neuinfektionen ist im Steigen begriffen, auch müssen wieder mehr Infizierte in den Spitälern behandelt werden. Entsprechend wird lautstark über ein Comeback der Maskenpflicht spekuliert.

Gecko, der heimische Covid-Krisenstab, hat schon am Freitag empfohlen, wieder vermehrt FFP2-Masken zu tragen - insbesondere in öffentlichen Verkehrsmitteln und in Innenräumen. Virologe und Gecko-Mitglied Andreas Bergthaler meinte, das Tragen einer Maske sei das gelindeste Mittel, "um zu verhindern, dass die Spitäler wieder überlastet werden".

Die Maskenpflicht werde gemäß Variantenmanagementplan wieder eingeführt - „so, wie es immer angekündigt war“, sagte Grünen-Klubchefin Sigrid Maurer am Sonntag der Wahlnacht auf Puls 24.

Etwas auf der Bremse steht Gesundheitsminister Johannes Rauch: Man werde die Entwicklung in den kommenden Tagen genau analysieren, das Infektionsgeschehen beobachten. Ob und wann die Maskenpflicht wieder eingeführt wird, konnte man im Gesundheitsministerium dem KURIER am Montag nicht sagen. Es sei kein konkreter Sitzungstermin anberaumt.

Spätestens mit 23. Oktober jedoch muss eine Entscheidung gefallen sein, denn da läuft die aktuelle Verordnung aus.