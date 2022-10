Bis dann soll über die Maskenpflicht entschieden werden

Die Zahl der täglichen Neuinfektionen ist im Steigen begriffen und die Stimmen nach einer Wiedereinführung der Maskenpfilcht in öffentlichen Verkehrsmitteln, in Supermärkten, Apotheken, Banken und Postämtern mehren sich. Am Wahlsonntag lässt die grüne Klubchefin Sigrid Maurer aufhorchen. Die Maskenpflicht werde gemäß Variantenmanagementplan wieder eingeführt - „so, wie es immer angekündigt war“.

Der Plan, der vier Varianten beinhaltet, sieht bei Szenario 2 "günstiger Fall" das Tragen von Masken vor. Das Szenario 3 "ungünstiger Fall" beinhaltet Zugangsbeschränkungen.