Sigrid Maurer nach der Wahl: Maskenpflicht kommt "wie immer angekündigt"

Die Grüne Klubobfrau Sigrid Maurer wurde am Wahlabend noch konkreter. Die Maskenpflicht werde wieder kommen "so, wie es immer angekündigt war", sagte Maurer in der Puls 24 Diskussionsrunde kurz nach der ersten Hochrechnung zur Bundespräsidentenwahl.

"Ich bin neugierig, wie es weitergeht", sagte davor FPÖ-Generalsekretär Michael Schnedlitz, nach der Rolle der Corona-Maßnahmen bei der Wahl gefragt, berichtet Puls24. Je nach Lage seien Maßnahmen eben notwendig oder eben nicht, sagte ÖVP-Abgeordneter Christian Stocker. Mit der Wahl habe das aber nichts zu tun.

Bundeskanzler Nehammer und Gesundheitsminister Rauch hätten schon im Frühling angekündigt, dass die Maskenpflicht wieder kommen würde, sollten die Zahlen steigen. "Wann genau der Zeitpunkt sein wird, hängt von Gecko ab", erklärte Maurer. Die Maskenpflicht in Innenräumen, in Öffis, im Lebensmittelhandel werde aber kommen. "Genau das ist zu erwarten", so Maurer.

Die 7-Tages-Inzidenz in Österreich liegt aktuell bei 1.080, in den vergangenen 24 Stunden wurden 12.175 Neuinfektionen gemeldet. Damit liegt Österreich im europäischen Vergleich aktuell im Spitzenfeld.