Preis-Schock auf der Piste: Skifahren wird heuer richtig teuer

Am Angebot wollen die Seilbahnen nicht sparen. Weder sollen Öffnungszeiten verkürzt werden noch einzelne Liftanlagen ausgeschaltet bleiben. Die Erwachsenen-Tageskarten werden etwa am Nassfeld und in Bad Kleinkirchheim 56,50 Euro kosten, an der Kassa des Mölltaler Gletschers 59 Euro, 56 Euro auf der Gerlitze und 54,50 Euro auf der Turracher Höhe. Günstiger ist es in kleineren Skigebieten, etwa am Klippitztörl mit 40,50 Euro.

Palette an Maßnahmen

Steirische Skigebietsbetreiber bereiten sich mit einer Palette an möglichen Energie-Einsparungsmaßnahmen für den kommenden Winter vor. Bei den Planai-Hochwurzenbahnen in Schladming hofft Geschäftsführer Georg Bliem auf fünf Prozent weniger Strom- und Treibstoffverbrauch: "Wir haben aber in den vergangenen zehn Jahren durch Maßnahmen schon 20 Prozent Energie eingespart." Im Skigebiet Riesneralm wurde bereits in ein eigenes Wasserkraftwerk investiert.