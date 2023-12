Die aktuelle Bilanzsumme der Signa Development wird auf der Webseite mit 4,6 Mrd. Euro angegeben. Das "Gross Asset Value", also die Summe der Immobilienwerte, lag der Creditform zufolge per 31. Dezember 2022 bei rund 2,8 Mrd. Euro. Das Unternehmen verfolgt laut eigenen Angaben die Strategie "Kaufen - Entwickeln - Verkaufen". Der Fokus liege dabei auf Immobilienentwicklungsprojekte in guten Lagen, abseits von Premium-Innenstadtlagen, um nicht mit der - mittlerweile insolventen - Schwestergesellschaft Signa Prime in Konkurrenz zu treten.