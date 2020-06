Siemens-Chef Löscher: Vom Winde verweht

In Österreich könnten die Siemens-Mitarbeiter beim Sparprogramm glimpflicher als ursprünglich befürchtet davonkommen. Statt der erwarteten, fast 1000 Mitarbeiter dürften nur knapp 500 abgebaut werden, weniger als 100 davon durch Kündigungen. Zentralbetriebsratschef Friedrich Hagl will die Zahl gegenüber dem KURIER nicht bestätigen, aber: „Wir haben in Verhandlungen viel erreicht. Die meisten Mitarbeiter verlassen Siemens mit einem Sozialplan und Sonderabfertigungen, gehen in Altersteilzeit oder fallen unter eine interne Regelung.“

Der Siemens-Anlagenbau – die ehemalige VA Tech – leidet genauso unter Auftragsmangel wie der Energiesektor. Bei Kraftwerken hofft Österreich auf die zusätzliche Kompetenz für kleine Gaskraftwerke unter 50 Megawatt, für die es noch einen Markt gibt.

Zur Diskussion um Führungsqualität und Strategieschwächen an der Konzernspitze hält sich Hagl bedeckt. Allerdings fordert er vom Zentralvorstand in München, dass dieser ein Konzept für den gesamten Konzern entwickelt und umsetzt: „Derzeit schaut jeder Bereichsvorstand unter dem Druck von Ertragsmargen nur darauf, dass seine Sparte gut wegkommt. Es ist ihm egal, was mit den anderen passiert. Das haben die Siemensianer nicht verdient.“