Sichere Stromnetze: Was in Österreich zu tun ist

Da der Strom oft nicht dort gebraucht wird, wo die Produktionsbedingungen günstig sind, kommt auch auf das Hochspannungsnetz, in dem Energie überregional übertragen wird, ein Mehrbelastung zu. Der vermehrte internationale Stromtransport werde oft in einem negativen Licht gesehen, so Maurer. Allerdings biete gerade der weitreichende europäische Verbund mit seiner koordinierten Risikovorsorge eine gewisse Robustheit. “Kontinentaleuropa hat die Chance, sich wechselseitig auszuhelfen“, erklärt der Experte. Das sei insbesondere relevant, wenn in einer Region konzentriert Erzeugungsanlagen ausfallen.

Diese Möglichkeit habe im Februar bei den Stromausfällen in Texas gefehlt. Als in Folge eines massiven Kälteeinbrauchs eine unvorhersehbare Anzahl von Gaskraftwerken ausfiel, konnte das Netz nicht überregional stabilisiert werden, weil Texas seine Leitungen nicht mit dem US-weiten Stromnetz verbunden hat.

Die Frage ob Europa ein vergleichbares Szenario vielleicht besser überstanden hätte, ist für Maurer müßig, denn es gelte stets, die Risiken unter den konkreten Bedingungen abzuwägen. “Wir sollten nicht so arrogant sein, zu behaupten, bei uns kann nichts passieren. Es gibt immer Extrem-Szenarien, auf die man nicht vorbereitet ist. Hundertprozentige Versorgungssicherheit werden wir nicht hinbekommen.“