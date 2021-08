Seilbahnen: Ruf der Berge hallt nicht mehr so weit

Aus touristischer Sicht interessante Urlauber: Sie checken mit der ganzen Großfamilie ein, bleiben verhältnismäßig lange und geben überdurchschnittlich viel Geld aus. Doch heuer sind viele daheim geblieben. Trotz hoher Durchimpfungsraten in ihren Heimatländern und der Lockerung der Reisebeschränkungen pünktlich zur Sommersaison. Sind die arabischen Gäste in Zell am See/Kaprun normalerweise für ein Drittel der Nächtigungen in der Sommersaison verantwortlich, so sind es derzeit gerade einmal fünf Prozent, sagt Karlsböck.

Dennoch ist am Kitzsteinhorn relativ viel Bewegung. „Da die Europäer wieder innerhalb der EU verreisen, sind wir zuversichtlich, dass wir wieder in Richtung Normalität gehen. Wir liegen nur noch zehn Prozent hinter den Zahlen von 2019.“