Secondhand-Seilbahnen und Gondlen werden zum Verkaufshit

Derzeit baut Pro-Alpin unter anderem die ehemalige Planai-Seilbahn aus Schladming in Argentinien wieder auf. Und Verkaufschef Müller ist gerade in Chile, wo die alte Sesselliftanlage aus Königsleiten künftig ihre Runden drehen wird. „Die alten Anlagen gehen rund um den Erdball, es gibt ja kaum Länder auf der Welt, die keine Seilbahnen brauchen“, sagt Müller. Nicht immer geht es ums Skifahren, auch Downhill-Strecken für Mountainbiker kurbeln das Geschäft an, sowie diverse Freizeitparks.

Dass eine Anlage in Österreich abmontiert und irgendwo in Europa wiederaufgebaut wird, ist dagegen zur Ausnahme geworden. Das liegt auch an den strengeren Regeln, die die EU 2003 verordnet hat. Wobei die Umsetzung der Verordnung nicht in allen Ländern der EU gleich streng ausgelegt wird, ist aus der Branche zu hören. Dasselbe gelte auch für einige Länder Asiens und Südamerikas. Müller: „Ich habe Seilbahnen gesehen, auf die ich mich nie setzen würde. Da hat man schon mit freiem Auge gesehen, dass die Seile nicht in Ordnung sind.“ Apropos Seile: Mitunter werden aus den Stahlseilen der Liftanlagen im zweiten Leben Hängebrücken. Der Schweizer Toni Rüttimann hat sein Leben dem Bau von Hängebrücken verschrieben. Mehr als 800 solcher hat der 53-Jährige bereits gebaut, in Gegenden, in denen sie keine Selbstverständlichkeit sind und Flüsse mitunter eine unüberwindbare Hürde zu Ärzten oder Schulen sind.

Die Seile für seine Hängebrücken bekommt Rüttimann unter anderem von Seilbahn-Unternehmen gespendet. So sind Stahlseile, die einst im Zillertal Skifahrer auf den Berg gezogen haben, heute Teil von zwei Brücken in Laos und zwölf Brücken in Myanmar, schreibt Rüttimann dem KURIER. „Sie helfen damit mehr als 60.000 Menschen.“

Mehr als 1.500 Tonnen Seile und 3.000 Tonnen Stahlröhren aus aller Welt hat er für seine Projekte zusammengetragen. Rüttimann: „Dennoch machen sie nur fünf Prozent des Gewichtes aller beigetragenen Materialien aus, da die Dorfbewohner 95 Prozent des Gewichts in Sand, Stein, Wasser, Holz beigetragen haben.“