Seilbahner rechnet vor: 20.000 Euro für einen Skitag

In vielen Skigebieten wurde der Seilbahnbetrieb längst eingeschränkt, andere überlegen, die Saison ganz abzuhaken, sagt Branchensprecher Franz Hörl und legt eine Analyse des Marktforschungsinstituts Manova vor. Demnach werden heuer um bis zu 80 Prozent weniger Skifahrer auf der Piste sein.

„Im Umsatz wird sich das negative Ergebnis aufgrund der Verschiebungen in Richtung Saisonkarten noch deutlicher durchschlagen“, meint Hörl. Die Studie geht von Einnahmeeinbrüchen von 76 bis 91 Prozent aus. In absoluten Zahlen ist von 1,3 Milliarden Euro weniger Netto-Umsatz die Rede. Die Zeichen stehen also vielerorts auf Schließung, sagt Hörl: „Angesichts der unternehmerischen Verantwortung bleibt einem zuständigen Geschäftsführer allein aus Haftungsgründen seinem Eigentümer gegenüber bei entsprechend negativen Aussichten auch keine andere Möglichkeit.“