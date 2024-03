SBO aus Ternitz profitiert vom globalen Nachfragerekord bei Erdöl

Der Auftragseingang 2022 war laut Mader „fast abnormal hoch“, 2023 war es immer noch der zweithöchste in der Firmengeschichte. Der weltweite Ölverbrauch erreichte den Rekordwert von 102 Millionen Fass (je 159 Liter) pro Tag und soll heute noch weiter zunehmen. Besonders stark wächst die Nachfrage etwa in Indien, China und Basilien.

Für unser Kerngeschäft deuten die Marktbedingungen auf einen anhaltenden, mehrjährigen Anstieg der weltweiten Investitionen in Exploration und Produktion. Diese Chance nutzen wir insbesondere durch die Erweiterung unserer Niederlassungen in Saudi-Arabien und Vietnam . Gleichzeitig verfolgen wir auch weiterhin unsere ehrgeizigen Ziele außerhalb unseres Kerngeschäfts.

SBO rechnet damit, dass bis 2030 weltweit neue Ölförderungen im Ausmaß von 63 Millionen Fass pro Tag erschlossen werden, hauptsächlich, um alte zu ersetzen. Neues Material wird aber auch für fortlaufende Förderprojekte gebraucht.

Geschäft auch mit erneuerbaren Energieträgern