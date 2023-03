SBO-Chef Grohmann tritt nach über 20 Jahren mit Jahresende ab

Um von der Öl- und Gasindustrie unabhängiger zu werden, will SBO einen neuen Geschäftsbereich aufbauen, unter anderem mit den Segmenten Geothermie, Raumfahrt und Wasserstoff. Der Bereich soll langfristig 50 Prozent des Gruppenumsatzes ausmachen.

Kleine Niederlassung in Russland

In Russland betreibt SBO eine kleine Niederlassung für Reparaturen und beschäftigt dort rund 100 Mitarbeiter. Ein Rückzug wegen des russischen Angriffskriegs in der Ukraine steht derzeit nicht auf dem Programm, ein Verbleib ist aber auch nicht in Stein gemeißelt. "Der Konzern hält sich strikt an alle internationalen Sanktionen und beliefert diese Niederlassung weder mit Produkten noch mit Know-How", sagte der Firmenchef.

Das Russland-Geschäft macht nur rund 3 Prozent des Unternehmensumsatzes aus. Man sei aber "offen" für die weitere Zukunft der Russland-Tochter, sagte Grohmann. "Wenn es Optionen gibt, dann werden wir es uns ansehen."