"Entrepreneur des Jahres": Vom Sanierungsfall zum Global Player

Berndorf. Dieser Name bedeutet österreichische Industriegeschichte. Alfred Krupp, Mitglied der berühmten deutschen Industriellendynastie, gründet 1843 die Berndorfer Metallwarenfabrik in Niederösterreich. In der wird Tafelbesteck hergestellt. Zu den Kunden zählt nicht nur die breite Bevölkerung, sondern auch Kaiserin Elisabeth (vulgo Sisi).