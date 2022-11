Das sind die Hermes-Wirtschaftspreisträger 2022

Unternehmenskultur schaffen

Unternehmen aus zehn Kategorien wurden am Gala-Abend ausgezeichnet. Neu war heuer die Auszeichnung in der Kategorie Employer Branding. Für Jurymitglied Wolf Reiner Kriegler, Chef der Deutschen Employer-Branding Akademie, lasse sich das Fachkräfteproblem nicht mit Marketing lösen. "Was zählt, sind Kultur und Identität im Unternehmen", so Kriegler.

Von den zehn Nominierten in dieser Kategorie ging die Markas Gruppe als Gewinner hervor. Die Jury zeigte sich beeindruckt von der Initiative, gezielt Menschen mit Behinderung ins Unternehmen aufzunehmen. "Man kann es sich gar nicht mehr leisten, auf diese Menschen zu verzichten", sagt Markas-Geschäftsführerin Gerlinde Tröstl.

Entrepreneur des Jahres

Für den "Entrepreneur des Jahres", der in diesem Jahr an den Unternehmer Norbert Zimmermann verliehen wurde, hielt der ehemalige Nationalbank-Präsident Claus Raidl die Lobrede. Mit gehaltvollen und sorgfältig ausgewählten Worten voller Wertschätzung wurde Norbert Zimmermann auf die Bühne gebeten und für sein Lebenswerk ausgezeichnet. Sein bester Job? "Der, den ich jetzt mache. Ich bin Feuerlöscher. Ich bin da, wenn man mich braucht."