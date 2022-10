Unternehmen steigen auf die Investitionsbremse

Forderungsverluste

Lediglich ein Drittel der Unternehmen ist nicht betroffen. Während rund die Hälfte der Betriebe bis zu 5 Prozent der Rechnungen nachlaufen muss, ist das für knapp 20 Prozent deutlich öfter der Fall. Am häufigsten geht es dabei um Forderungsverluste von bis zu 50.000 Euro. Umgelegt auf die tatsächliche Zahlungsdauer zahlen Firmenkunden demnach derzeit nach 25 Tagen (2021: 24 Tage), Private nach 13 Tagen (stabil).

Was die Zahlungsmoral 2023 angeht, so sind die Aussichten massiv von den aktuellen Herausforderungen und Ängsten geprägt: 49 Prozent rechnen mit einer Verschlechterung - ein Plus von 29 Prozent zum Vorjahr. "Was wir heuer in Bezug auf die Zahlungsmoral sehen, sind nur Vorboten. Im nächsten Jahr rechnet jedes zweite Unternehmen mit vermehrten Zahlungsschwierigkeiten seiner Kunden und Geschäftspartner. Eine derart negative Einschätzung hat es bei unseren Umfragen noch nie gegeben", so Koch.