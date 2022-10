Pessimistische Stimmung bei Österreichs Unternehmen

Zwischen September und Anfang Oktober 2022 befragt Deloitte rund 300 österreichischen Führungskräften. Im Vorjahreszeitraum waren noch 86 Prozent der Befragten positiver gestimmt, diesmal waren es nur 42 Prozent. Damit ist die Führungsebene noch relativ gut gestimmt: In der Belegschaft nimmt hingegen lediglich ein Viertel der befragten Führungskräfte eine positive Stimmung wahr.

„Inflation und geopolitische Spannungen gehen nicht spurlos an den Unternehmen vorbei. Das zeigt sich auch beim Blick in die Zukunft“, so Harald Breit, CEO von Deloitte Österreich. „Kein Wunder: Nahezu jedes Unternehmen ist derzeit von den Folgen des russischen Angriffskrieges auf die Ukraine betroffen.“