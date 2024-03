Greenpeace: OMV-Plattform verrostet im Schwarzen Meer

Laut Greenpeace dokumentieren die Aufnahmen Die Aufnahmen würden "bedenkliche Schäden an tragenden Elementen der Plattform", weswegen die Plattform bereits einsturzgefährdet sei.

Neptun Deep ist ein weiters Förderprojekt, das die OMV derzeit gemeinsam mit dem Staatskonzern Romgaz im Schwarzen Meer entwickelt . Rumänien soll dadurch zum größten Erdgas-Produzenten der EU werden, die Investitionen belaufen sich auf insgesamt vier Milliarden Euro. "Bevor die OMV Petrom weitere tickende Zeitbomben in das Schwarze Meer setzen darf, muss zuerst die Sicherheit der bestehenden Plattformen geprüft werden", fordert Duregger.

“Die Whistleblower-Aufnahmen deuten auf einen unverantwortlichen Umgang der OMV Petrom mit ihren existierenden Plattformen hin. Es stellt sich die Frage, ob ein Konzern, der scheinbar fahrlässig mit seinen bestehenden Plattformen umgeht, Genehmigungen für neue Gasprojekte wie Neptun Deep erhalten sollte", fordert Jasmin Duregger von Greenpeace Österreich in einer Aussendung.

Die OMV bestätigt auf Anfrage des KURIER, dass es sich bei der Struktur auf den Fotos um eine ihrer Plattformen handelt, allerdings werde diese derzeit gewartet. "Die Aktivitäten der OMV Petrom werden unter Einhaltung aller Sicherheitsvorschriften und Industriestandards durchgeführt, wobei Gesundheit und Sicherheit für das Unternehmen an erster Stelle stehen", heißt es in der Stellungnahme. Der Zustand der Offshore-Plattformen "unterliegt einem regelmäßigen rechtlichen Zertifizierungsprozess durch unabhängige Behörden". Die Wartungsarbeiten an der Plattform sollen im April beendet werden.