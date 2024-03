Putins Schattenflotte transportiert Öl ohne Versicherung

Allerdings dürfte der Versicherungsschutz in den allermeisten Fällen nicht greifen. Denn Ingosstrakh ist eine der größten Versicherungen Russlands, aber auch international tätig. Das Unternehmen ist deswegen um seinen Ruf bemüht und will auch vermeiden, selbst sanktioniert zu werden. In einem der Financial Times vorliegenden Verträge heißt es, man verhalte sich "in Übereinstimmung mit den geltenden Gesetzen der USA, des Vereinigten Königreichs und der EU".