Wie ein Ölfeldausstatter aus Ternitz mit der Energiewende umgeht

Wir haben in der Unternehmensgruppe 70 Prozent Arbeiter und 30 Prozent Angestellte, auf die Administration entfallen etwa zehn Prozent. Die Forschung und Entwicklung ist teilweise in der Produktion integriert, weil wir vor allem mit großen Kunden auch viele Prototypen fertigen und Produkte weiterentwickeln.

Wir arbeiten großteils mit westlichen Lieferanten. Ich mache mir da also keine Sorgen, dass sie die Menschenrechte missachten. Unser größter Lieferant ist Böhler in Kapfenberg, aber durch die Auflagen kommt ein enormer Zusatzaufwand.

Die Lohnnebenkosten sind hoch, damit müssen wir umgehen, das wissen wir. Aber was uns am meisten getroffen hat, war der sehr hohe Lohnabschluss. Am Ende des Tages müssen wir mit unserer Technologieführerschaft und Qualitätsführerschaft punkten, um den Nachteil hoher Personalkosten zu kompensieren.

Die Steuer- und Abgabenquote in Österreich ist die dritthöchste in den OECD-Ländern. Ist das ein Problem?

Bei den Fachkräften können wir in Österreich und Europa noch punkten. Für das duale Ausbildungssystem Lehre bewundern uns viele im Rest der Welt, in Amerika gibt es das beispielsweise nicht. Bei SBO beginnt die Ausbildung in einer Lehrwerkstätte. Wir haben am Standort Ternitz 26 Lehrlinge von knapp 400 Mitarbeitern und nehmen jedes Jahr acht bis zehn Lehrlinge auf. Die Lehrlinge von heute sind die Fachkräfte von morgen, die werden bei uns gehegt und gepflegt. Wir haben für sie zum Beispiel zwei Mal die Woche Englischkurse im Betrieb und ein Sportangebot. Ich bin immer wieder beeindruckt von der Motivation der Lehrlinge, die meisten bleiben nach der Ausbildung auch im Betrieb.

Warum ist es angesichts Ihrer internationalen Kundschaft sinnvoll, in Ternitz zu produzieren?

Es ist historisch gewachsen. Ternitz ist unsere Firmenzentrale und wir beliefern mit unserer größten Produktion die gesamte Welt. Wir haben auch Niederlassungen quer über den Globus verteilt mit Fertigungen in Asien, Europa und Nordamerika. Die Öl- und Gasförderung in Europa ist nicht groß, aber es gibt sie im Mittelmeer, in der Nordsee und der Mittlere Osten ist nicht sehr weit entfernt. Ternitz ist unsere modernste Fertigung, wir haben hier zum Beispiel ein 3-D-Metalldruck-Center – und wir haben hier sehr engagierte und gut ausgebildete Mitarbeiter. Wir stellen aber auch kein Massenprodukt her, sondern sind sehr spezialisiert und die Kunden sind auch bereit, für bessere Produkte mehr zu bezahlen.

Welche Kompetenzen können Sie in der Energiewende mitnehmen?

Ich sehe die Energiewende nicht als Bedrohung. Die Energielandschaft wird in 20 Jahren anders aussehen als heute, aber meiner Meinung nach wird es sehr viele Einsatzbereiche geben, in denen wir mit unseren Fähigkeiten punkten. Unsere Produkte werden für Geothermie-Bohrungen eingesetzt oder auch für Carbon Capture and Storage, und für Wasserstoff benötigt man hohes Werkstoff-Know-how im Bereich Stahl. Diese neuen Märkte sind noch relativ klein, die Wachstumsraten sind aber höher als in unserem Kerngeschäft. Im Prinzip entstehen hier fast wöchentlich neue Gelegenheiten und Chancen.