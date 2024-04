Russisches Gas erreicht Österreich trotz Angriffen auf ukrainisches Gasnetz

Die russischen Angriffe auf Energieinfrastruktur haben am Wochenende auch Strukturen betroffen, über die Gas durch die Ukraine in die Europäische Union geleitet wird, sagte der ukrainische Präsident Wolodimir Selenskij .

Österreich bezieht unverändert einen hohen Prozentsatz seiner Gasimporte über die Ukraine aus Russland. Die Gas Connect Austria, die den Knotenpunkt Baumgarten betreibt, bestätigte auf Anfrage des KURIER, dass die Gas-Importflüsse den gebuchten Kapazitäten in der Pipeline entsprechen würden. Das Gas kommt also in den vereinbarten Mengen an.