Tagelang war gesrätselt worden, jetzt ist es fix: René Benko hat am Mittwoch den Vorsitz des Beirats der Signa Holding an den deutschen Wirtschaftsprüfer und Sanierungsexperten Arndt Geiwitz übergeben. Zugleich übernimmt Geiwitz auch den Vorsitz des Gesellschafter-Komitees der Signa Holding. "Die Familie Benko Privatstiftung bleibt weiterhin größter Gesellschafter der Holding. Arndt Geiwitz wird aus der Signa Holding heraus die Restrukturierung der gesamten Signa-Gruppe organisieren. Er genießt das Vertrauen aller Gesellschafter der Signa Holding", so das Unternehmen.

Geiwitz: "Es gilt, Vertrauen wiederherzustellen"

“Dies ist in der derzeitigen Situation die beste Lösung für das Unternehmen, seine Partner, Investoren sowie die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Es gilt nun, Vertrauen wiederherzustellen, dazu will ich meinen Beitrag leisten. Das Immobilienportfolio von Signa ist und bleibt einzigartig. Ich bin absolut sicher, dass das Unternehmen eine sehr gute Zukunft haben kann“, erklärt René Benko in einer Aussendung. „Alle Stakeholder sind gefordert, Signa jetzt zu unterstützen. Ich bin dazu bereit.“ Ein völliger Rückzug sieht aber anders aus.