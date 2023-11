Causa Benko: Weitere Signa-Gesellschaft könnte in Bedrängnis geraten

Der Rückzug von René Benko aus dem Signa-Konzern und die Bestellung des deutschen Sanierungsexperten Arndt Geiwitz zum Generalbevollmächtigten ist noch nicht in trockenen Tüchern, da bricht für die Immobiliengruppe die nächste Hiobsbotschaft herein. Die US-Ratingagentur Fitch hat die Signa Development Selection AG, eine der drei wichtigsten Beteiligungsgesellschaften in Benkos Reich, von „hochspekulativ“ auf „erhebliches Risiko“ herabgestuft.

Begründet wird dieses Downgrading des Immobilienentwicklers damit, dass die Signa Development in einem Zwischenbericht zum 30. Juni 2023 bekannt gab, dass „sie vor Herausforderungen steht, auch in Hinblick auf die Liquiditätslage“. Oder anders gesagt: Es könnte ihr das Geld ausgehen.

Zu den Aktionären der Signa Development zählen die Haselsteiner Familien-Privatstiftung, die R+V Lebensversicherung, die Rag-Stiftung, die Peugeot Invest UK von Robert Peugeot, Berater-Doyen Roland Berger, Ex-Metro-Chef Erwin Conradi und der Schweizer Haushaltsgeräteerzeuger Eugster/Frismag AG. Auch eine Gesellschaft von Ex-Kanzler Alfred Gusenbauer hält 0,15 Prozent der Anteile. Folglich müssen diese Aktionäre vom künftigen Sanierer dazu gebracht werden, zur Rettung an einem Strang zu ziehen.