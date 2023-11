Fitch stuft Signa Development auf "hochriskant" ein

1,79 Milliarden Euro Schulden

"Signa Development hat bekannt gegeben, dass es Berater ernennt, um das Unternehmen bei seinen aktuellen Herausforderungen, einschließlich seiner Liquiditätsposition, zu unterstützen", heißt es im Fitch-Rating, das dem KURIER vorliegt. "Die Schulden von Signa Development beliefen sich auf insgesamt 1,76 Milliarden Euro, einschließlich Schulden in Höhe von 0,3 Milliarden Euro, die der unbesicherten Anleihe mit Laufzeit 2026 in Höhe von 0,3 Milliarden Euro nachrangig sind."

"Andere Unternehmen der Signa-Gruppe haben Projekte eingestellt und haben aufgrund der Veränderungen im Zinsumfeld, der Bankfinanzierung und den Bewertungen Finanzierungsschwierigkeiten. Signa Development hat nicht den gleichen Umfang an Projekten, aber unbezahlte Lieferanten und Bankfinanzierer anderer Signa-Unternehmen können die Projekte und Finanzierung von Signa Development gegenseitig kontaminieren und stören. Fitch geht davon aus, dass ein Risiko besteht", heißt es weiter. 2Signa Development hat die indirekte Weiterleitung an andere Teile der Signa-Gruppe durch die Erhöhung der „sonstigen Finanzforderungen“ erhöht (die im ersten Halbjahr 2023 um 215 Mio. EUR gestiegen sind). Diese wurden als verzinsliche „Darlehen an indirekte Aktionäre“ bezeichnet."

Fitch geht in ihrer Sanierungsanalyse davon aus, "dass Signa Development im Falle einer Insolvenz liquidiert und nicht als fortgeführtes Unternehmen neu organisiert wird". "Die daraus resultierende Liquidationsschätzung von 1,4 Milliarden Euro spiegelt unsere Einschätzung des Werts des GAV von Signa Development wider, der durch eine Umstrukturierung realisiert und an die Gläubiger ausgeschüttet werden könnte", heißt es weiter.