Ex-Porsche-Chef über Benko: "Zahlen stimmten nicht überein"

Der Ex-Signa-Investor und frühere Porsche-Chef Wendelin Wiedeking hat das Vertrauen in Signa-Lenker René Benko bereits 2016 verloren, wie das deutsche "Handelsblatt" Dienstagnachmittag online berichtete. Bisher habe er über seinen Ausstieg bei Gruppe geschwiegen - nun nenne er "einen brisanten Grund". "Ich bin 2016 bei Signa als Aktionär ausgeschieden, weil die Zahlen, die mir vorgelegt wurden, nicht mit dem übereinstimmten, was uns Benko in den Sitzungen vorgetragen hat."