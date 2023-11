Die Lage bei René Benkos Signa-Holding spitzt sich weiter zu. Ohne frisches Geld der Miteigentümer soll es für den Fortbestand der Gruppe schlecht aussehen. Dass die Zeit drängt, signalisieren Zahlen, die am Wochenende in deutschen Medien kursierten. Demnach sollen sich die kurzfristigen Schulden auf zwei Mrd. Euro belaufen, 1,3 Mrd. davon sollen noch heuer bedient werden müssen. „Wie schlimm es ist, weiß man noch nicht“, sagte Hans-Peter Haselsteiner, der mit seiner Stiftung mit 15 Prozent an der Signa beteiligt ist, der Tiroler Tageszeitung.