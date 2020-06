Rewe: 20,8 Mio Strafe wegen Preisabsprachen

Die Kartellgesetzgebung wurde in den letzten Jahren verschärft. Insbesondere Kronzeugen haben geholfen, Kartelle zu zerschlagen. Sie können auf Strafmilderung hoffen oder den teils empfindlich hohen Bußgeldern sogar gänzlich entgehen, wenn sie ihre Kartellbrüder verpfeifen. Nachträgliche Schadenersatzansprüche der Geschädigten treffen aber auch die Kronzeugen.

Nach einer Millionenstrafe zahlt beispielsweise der oberösterreichische Feuerwehrausrüster Rosenbauer jetzt zusätzlich zwei Millionen Euro zur Schadenswiedergutmachung an deutsche Gemeinden. Der außergerichtliche Vergleich soll die Kommunen dafür entschädigen, dass sie in den Jahren 2000 bis 2004 offensichtlich zu viel für Feuerwehrfahrzeuge bezahlt haben.

Ähnlich war das Vorgehen beim Schienenkartell unter Beteiligung der voest­alpine. Der Linzer Konzern war Kronzeuge und zahlte daher „nur“ 8,5 Millionen Euro Strafe. ThyssenKrupp musste 100 Mio. Euro Strafe zahlen. Danach leistete die Voest aber noch 50 Mio. Euro Schadenersatz an die Deutsche Bahn. Exorbitant hohe Forderungen drohen, wenn zusätzlich bewiesen wird, dass die Stahlkonzerne nicht nur zu teuren Schienenstahl geliefert haben, sondern auch – so der Verdacht – zu teuren Stahl an die deutsche Autoindustrie.

Ein neuer Vorwurf betrifft mögliche Preisabsprachen zwischen Verarbeitern von Kartoffeln in Deutschland. Geschädigte wären demnach Konsumenten und Bauern. Nach Medienberichten könnte der Schaden über die letzten zehn Jahre bei in Summe einer Milliarde Euro liegen. Das deutsche Kartellamt sagt hingegen, die Untersuchungen stünden erst ganz am Anfang, ein Schaden ließe sich also noch nicht beziffern.