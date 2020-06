Kronzeugen bei illegalen Preisabsprachen unter Druck

Wien

Justus Haucap

Haucap

Seit 2006 habe es inÖsterreich insgesamt 37 Kronzeugenverfahren gegeben, sagteTheodor Thanner, Chef der Bundeswettbewerbsbehörde in. Auch für, Mitglied der deutschen Monopolkommission, sind Kronzeugen nicht mehr wegzudenken. So wären Kartelle in Branchen entdeckt worden, die nicht auf dem Radar waren – etwa in der Süßwarenindustrie oder bei Drogerieartikelherstellern.: „Die Gefahr ist, dass wir uns die erfolgreiche Kronzeugenregelung durch die Zivilklagen konterkarieren.“

Auch beim Aufzugskartell in Österreich versuchen geschädigte Firmen Schadenersatz zu bekommen. Doch die Schadenshöhe ist sehr schwer festzustellen. Thanner: „Der zivilrechtliche Prozess dauert schon vier Jahre.“