Preisabsprachen bei Rewe: Ermittler behindert?

Die Mitarbeiter der Bundeswettbewerbsbehörde (BWB) haben derzeit alle Hände voll zu tun. Seit einer Woche führen sie Hausdurchsuchungen in der Firmenzentrale und an einem weiteren Standort des Handelsriesen Rewe ( Billa, Merkur, Bipa) durch, „auch am Samstag und in einigen Nachtschichten“, wie BWB-Chef Theodor Thanner am Montag bei einem Pressegespräch berichtete.

Das 15-köpfige Ermittlerteam unter Führung von Stefan Keznickl klagt nach eigener Aussage über ein „äußerst aggressives Klima“ seitens der Rewe-Mitarbeiter. „Ich habe Verständnis dafür, dass die Ermittlungen nicht angenehm sind. Aber hier passieren Sachen, die bei 22 Hausdurchsuchungen der letzten zwei Jahre nicht passiert sind“, sagen Thanner und Keznickl und sprechen von „Verzögerungstaktik“.

So würden Ermittler laufend fotografiert, beschlagnahmte Notebooks aus den Händen gerissen. Das Anfertigen von Kopien sei ebenfalls verhindert worden. Wie lange die Razzien noch dauern, kann Keznickl nicht sagen. Rewe-Chef Frank Hensel zeige sich „not amused“.

Rewe weist die Vorwürfe zurück. „Wir waren von Anfang an kooperativ. Leider ist die Behörde nicht besonders koordiniert vorgegangen und musste deshalb Belege und Ordner mehrmals sichten.“