Rekordpreise und Kündigungen am Strommarkt

Bei Gas und Strom hat es heuer „massive Verwerfungen“ auf den Großhandelsmärkten gegeben, so Wolfgang Urbantschitsch, Vorstand der Regulierungsbehörde E-Control. Der österreichische Strompreisindex (ÖSPI) für Jänner 2022 ist im Jahresvergleich um 105 Prozent auf ein Rekordhoch gestiegen. Die „enormen Preisanstiege“ seien bisher aber „nur teilweise im Endkundensegment angekommen“. Wo in den letzten Monaten noch keine Preissteigerung angekündigt wurde, ist also noch damit zu rechnen.

Attraktive Angebote und insbesondere starke Wechselrabatte sind hingegen selten geworden, berichtet die E-Control in ihrem Konsumentenschutzbericht. Der Grund ist einfach: Viele alternative Versorger ohne eigene Produktion konnten diese bieten, indem sie sich zu niedrigen Großmarktpreisen eingedeckt haben. Diese Option gibt es derzeit nicht.

In den vergangenen Wochen haben hingegen viele Unternehmen Verträge mit günstigen Preisen gekündigt oder den Konsumenten neue, teurere Bedingungen angeboten. „Hier raten wir, selbst aktiv zu werden“, etwa einen Versorgerwechsel zu prüfen, so Urbantschitsch. Vereinzelt haben sich Lieferanten aus dem Markt zurückgezogen, mit „Fulminant Energie“ gab es auch eine Pleite. Die Konsumenten müssen sich allerdings keine Sorgen machen, über Nacht ohne Energielieferanten dazustehen. Denn die Netzbetreiber sind verpflichtet, Kunden ohne aufrechten Liefervertrag zwei Mal zu warnen. Wer sich auch in dieser Zeit keinen neuen Lieferanten sucht, wird einem anderen Anbieter zugeteilt, der Fairness halber per Los.