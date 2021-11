Regierung tritt auf die Strompreisbremse

Aber: Im nationalen Emissionshandelsgesetz ist ein Preisstabilitätsmechanismus vorgesehen: Steigen die fossilen Energiepreise für private Haushalte im laufenden Jahr um mehr als 12,5 Prozent, so halbiert sich die Erhöhung des CO 2 -Preises im Folgejahr. Das ist für 2022 nicht vorgesehen, weil in diesem Jahr der CO 2 -Preis erstmals eingeführt wird. Von 2022 auf 2023 erhöht er sich von 30 auf 35 Euro, sollte der Preisstabilitätsmechanismus dann aktiviert werden, steigt der Preis also nur auf 32,5 Euro.

Andererseits: Sinken die fossilen Energiepreise, wird die Erhöhung des CO 2 -Preises im Folgejahr um 50 Prozent gesteigert. Damit wurde nach Auskunft des Klima- und Energieministeriums ein Mechanismus geschaffen, der Schwankungen der Energiepreise insbesondere für Privathaushalte abfedern soll.

Wenn der Ökostromförderbeitrag entfällt, fehlt das Geld dann nicht beim Ökostrom-Ausbau?

Nein. Die Befreiung wird möglich, da 2021 ein Überschuss an Förderbeiträgen entstand. Aufgrund der hohen Energiepreise am Strommarkt waren geringere Mittel zum Ausgleich des Marktpreises notwendig. Diese Überschüsse werden nun im kommenden Jahr zur Förderung des Ausbaus der erneuerbaren Energien verwendet.