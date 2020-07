Reizthema Windräder: Anlagen werden immer höher

Fritz Herzog, Obmann der IG Windkraft, hatt für die Proteste der IG Waldviertel wenig Verständnis. „Jedes Jahr wird ohne Windkraftanlagen durch den Borkenkäfer und die Hitze viel Wald vernichtet. Wir müssen weg von einer zu lokalen Einschätzung der Lage“, so Herzog – schlicht auch, weil die Alternativen fehlen würden. Für die Ängste der Menschen in der Region habe er Verständnis. „Die Ängste werden ja auch geschürt.“ Dort, wo es bereits Windkraftanlagen gibt, sei die Zustimmung sehr groß. Ob ein Windrad 200 oder 244 Meter hoch ist, mache für den Betrachter mit freiem Auge keinen Unterschied. „Es fehlt einem die Referenz zu dieser Höhe.“

Naturschützer gegen Windparks

Angriffsfläche bieten große Windparks auch den Naturschützern: Gábor Wichmann von BirdLife Österreich sieht vor allem Greifvögel durch Windräder bedroht: „Im vergangenen Jahr mussten wir zehn Kollisionen von Seeadlern dokumentieren, die meisten im Gebiet von Parndorf und Bruck an der Leitha.“ Bei Rast- und Zugvögeln kann es laut Wichmann gegenteilige Effekte geben: „Sie weichen diesen aus und müssen dafür mehr Energie aufwenden.“

Weniger dramatisch sieht man das bei der IG Windkraft: „Laut Studien sterben nur sieben Vögel pro Anlage und Jahr“, erklärt dazu ein Sprecher. „Die meisten sind Kleinvögel wie zum Beispiel Meisen. Diese Vögel sind auch nicht vom Aussterben bedroht.“

Jährlich werden in Österreich rund 100 Windkraftanlagen (zusätzliche sowie Ersatz) genehmigt. Um die Klimaziele Österreichs zu erreichen, müssen in Zukunft aber rund 120 zusätzliche Windkraftanlagen pro Jahr errichtet werden. Um 25 Prozent des Strombedarfs decken zu können, müsste sich laut IG Windkraft die Anzahl der Windräder in Österreich in etwa verdoppeln.