Ökostrom: Wind für die Aufholjagd nutzen

Auch das Land NÖ wartet auf das neue EAG – hier stehen mit 755 Windkraftanlagen österreichweit die meisten. 100 Projekte wären seitens des Landes genehmigt, die Fördertarife sind ausständig, sie werden mit dem EAG festgelegt. „Wir brauchen jede Form der Erneuerbaren Energie. In Niederösterreich sind wir dem Bund 15 Jahre voraus, seit 2015 wird der Strombedarf zu 100 Prozent aus Erneuerbaren Quellen gedeckt“, betont Landesrat Stephan Pernkopf.

Seitens der EVN, dem Energieversorger des Landes, setzt man nicht nur auf Erhöhung der Zahl der Anlagen, sondern auf Effizienzsteigerung bei bestehenden Windparks. „Wir tragen alte Anlagen ab und stellen neue auf“, erklärt Sprecher Stefan Zach. Mit drei der modernen Anlagen würde man fünf der bestehenden ersetzen können und zudem doppelt so viel Strom erzeugen können, wie zuvor - zumindest bei günstigen Wetterbedingungen. Am vergangenen Freitag war es in Niederösterreich heiß und wenig windig. „Da waren 3 MW am Netz, wir haben aber insgesamt 1.770 MW installierte Windleistung“, erläutert Zach.