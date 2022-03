Red Bull macht Geheimnis aus Russland-Geschäft

Red Bull ist im September 2004 in den russischen Markt eingestiegen. Damals wurde die OOO „Red Bull (RUS)“, eine Gesellschaft mit beschränkter Haftung, gegründet. Der Hauptsitz befindet sich im Geschäftszentrum Stanislawski-Fabrik in Moskau. 73 Prozent der Anteile hält die Mutterfirma Red Bull GmbH mit Sitz in Fuschl am See, den Rest hält Red Bull Deutschland. Das Stammkapital beträgt umgerechnet etwa 110.000 Euro. Geschäftszweck ist der Großhandel mit Getränken.

„Dank unserer Verkaufsteams können Verbraucher Red-Bull-Dosen und Multipacks in ganz Russland in Supermärkten, Convenience-Stores, Tankstellen, Cafés, Restaurants, Bars, im E-Commerce und an einigen unerwarteten Orten, darunter Hotels, Festivals und Fachhändler, kaufen“, heißt es auf der Firmen-Homepage. „Das russische Betriebsteam synchronisiert die Lokalisierung, Produktion, den Import, die Lagerung, den Transport und die Lieferung unserer Produkte, um die Anforderungen unserer Kunden und Verbraucher zu erfüllen und den höchsten Qualitätsstandard für jede Dose Red Bull zu gewährleisten.“

Millionengewinne für Red Bull

Laut Firmenbuch-Auskunft von Creditreform beschäftigt Red Bull Russia 199 Mitarbeiter. Laut der Plattform readyratios.com setzte das Unternehmen 2021 umgerechnet etwa 77,5 Millionen Euro um, der Gewinn soll rund 7,71 Millionen Euro betragen haben. Das ist ein Plus von 130,3 Prozent im Vergleich zu 2020. Das Vermögen wird mit 29 Millionen Euro beziffert. Wie in anderen Ländern sponsort Red Bull in Russland diverse Sportler, darunter sind der Rallye-Fahrer Nikolai Gryazin, der Bob-Fahrer Rostislaw Gaytyukevich oder die Ski-Freestylerin Nastya Tatalina.