RBI prüft Angebote für Bank in Ungarn und Ukraine

Mittel- und Osteuropa war für die Raiffeisen Bank International (RBI) viele Jahre hindurch der Wachstumsmarkt schlechthin: 14,3 Millionen Kunden in mehr als 3000 Geschäftsstellen von Russland bis nach Albanien hat die Bank aufgebaut. Jetzt aber stehen die Zeichen auf Rückzug.

In Ungarn, wo 1986 die Ostexpansion von Raiffeisen begonnen hat, wird mit Interessenten über den Verkauf der dortigen Tochterbank gesprochen, gab die RBI am Dienstag bekannt. „In Ungarn sind wir schon sehr lange. Da liegt viel Herzblut drinnen“, sagte RBI-Chef Karl Sevelda noch am vergangenen Wochenende.

Doch die Geschäfte in dem Land sind schwierig geworden. Nicht nur die hohe Bankensteuer drückt die Kreditinstitute. Auch der von Staatschef Viktor Orban befohlene Zwangsumtausch der Fremdwährungskredite in Forint verursacht hohe Kosten für die Banken. 83 Millionen Euro Verlust schrieb Raiffeisen in Ungarn allein im ersten Halbjahr 2013. Dass seit Ausbruch der Krise 2008 der Personalstand um 1200 Mitarbeiter auf 2800 reduziert wurde und viele Filialen geschlossen wurden, reichte nicht aus, um in die Gewinnzone zu kommen.