Quester-Chefin: Krieg in der Ukraine löste Run auf Fliesen aus

Das Baustoffunternehmen Quester stolpert wie viele andere von einem fordernden Thema in das nächste. War es zuerst die Pandemie, so ist es nun der Krieg in der Ukraine, der sich bei Quester bemerkbar macht. „Durch den Krieg hat sich von einem Tag auf den anderen alles verändert“, sagt Geschäftsführerin Barbara Bernsteiner. Das verlange viel Flexibilität und Teamarbeit.