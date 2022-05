Baustoffkonzern Wietersdorfer ist weiter gewachsen

Die K√§rntner Baustoffgruppe Wietersdorfer ist im abgelaufenen Gesch√§ftsjahr 2021 weiter gewachsen. Die Verkaufserl√∂se erh√∂hten sich gegen√ľber dem Jahr davor um 10,9 Prozent auf 799,4 Mio. Euro, wie das Unternehmen am Dienstag bekanntgab. Rund ein F√ľnftel des Umsatzes sei au√üerhalb Europas erzielt worden, vor allem in den USA mit einem Anteil von 13 Prozent und einem Umsatzplus von 9,4 Prozent.

Grund f√ľr das Wachstum in den USA sei nicht zuletzt die Investitionsstrategie des Tochterunternehmens Hobas. Am Standort in Houston (Texas) sei 2021 eine neue Produktionsanlage f√ľr nicht-kreisf√∂rmige Rohre in Betrieb genommen worden, die vor allem bei der Sanierung von Abwasserleitsystemen in Gro√üst√§dten eingesetzt werden. Gleichzeitig werde dort bereits am Bau einer sogenannten Filament-Wind-Anlage gearbeitet, deren Inbetriebnahme f√ľr das dritte Quartal 2022 geplant sei. Diese Anlage erlaube die Produktion von Rohren mit bis zu 32 Bar Druckfestigkeit und bis zu 12 Metern L√§nge.

"Wesentlicher Zukunftsmarkt"

Der Konzern ist auch in Afrika aktiv. Wietersdorfer √ľbernahm einen ersten Produktionsstandort in Marokko. Afrika sei "ein wesentlicher Zukunftsmarkt". Im abgelaufenen Gesch√§ftsjahr seien dort Verkaufserl√∂se von 17,3 Mio. Euro erwirtschaftet und neue Projekte f√ľr die kommenden Jahre akquiriert worden, teilte das Unternehmen mit und verwies dabei auch auf einen bereits erledigten Auftrag in der Elfenbeink√ľste. Bis 2021 sei dort eine √ľber 63 Kilometer lange Trinkwasserleitung gebaut worden, die die Bev√∂lkerung mit frischem Wasser versorge. Neben der Errichtung von Wasserleitungen ist Wietersdorfer in Afrika laut Eigenangaben auch am Bau von Entsalzungsanlagen "in gro√üem Stil beteiligt".

Das Baustoffunternehmen besch√§ftigt weltweit √ľber 2.900 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in 22 L√§ndern - "Tendenz seit Jahren steigend". Fast ein Viertel der Belegschaft, 678 Besch√§ftigte, arbeitet in √Ėsterreich.

Weiterentwicklung

Die Unternehmensgruppe sieht nach dem vergangenen Gesch√§ftsjahr den Weg f√ľr die Weiterentwicklung ihrer f√ľnf Gesch√§ftsfelder - Zement & Beton, Kalk, Industriemineralien, GFK-Rohrsysteme und thermoplastische Rohrsysteme - "im Sinne der gr√ľnen Transformation" geebnet. "Wir sind stolz darauf, in √Ėsterreich und ganz Europa, aber genauso in unseren √úberseem√§rkten ein solides Ergebnis erwirtschaftet zu haben. Wir nutzen diese positive Dynamik, um unsere Krisenresilienz zu st√§rken und unsere Nachhaltigkeitsstrategie weiter voranzutreiben", so die beiden Gesch√§ftsf√ľhrer Michael Junghans und Hannes Gailer in einer Aussendung.

Der Fokus sei hierbei 2021 auf dem gezielten Ausbau der Versorgungskapazit√§t mit selbst produziertem Gr√ľnstrom gelegen. Wietersdorfer habe mehr als 26 Mio. Euro investiert, um etwa im K√§rntner G√∂rtschitztal die unternehmenseigenen Wasserkraftwerke zu revitalisieren, die erste Wasserstofftankstelle Sloweniens in Betrieb zu nehmen und gleichzeitig mehrere Produktions- und B√ľrogeb√§ude mit Photovoltaik-Anlagen auszustatten. Insgesamt investiere die Gruppe j√§hrlich 75 Mio. Euro in strategische Zukunftsprojekte.

W√ľnsche an Politik

Von der Politik w√ľnschen sich die Firmenchefs unter anderem "eine deutlich effizientere Gestaltung von Genehmigungsverfahren" und den "unverz√ľglichen Ausbau der Infrastruktur f√ľr die Versorgung mit erneuerbarer Energie". "Klar ist, dass wir das Ziel der Klimaneutralit√§t nur erreichen k√∂nnen, wenn seitens der Politik klare und vorausschauende Rahmenbedingungen geschaffen werden, die die Wettbewerbsgleichheit sicherstellen und den Unternehmen Planungssicherheit geben."