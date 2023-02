Produktrückruf für Billa Genusswelt Spekulatius Creme 200 Gramm

Die Supermarktkette Billa ruft alle Produkte der Billa Genusswelt Spekulatius Creme 200G zurück. Es könne nicht ausgeschlossen werden, dass die Erzeugnisse Erdnussallergen enthalten. Damit bestehe potenziell eine Gesundheitsgefährdung für Personen, die empfindlich auf Erdnüsse reagieren. Betroffenen wurde zudem vom Verzehr abgeraten.

Der Rückruf betreffe den gesamten Warenbestand - alle Mindesthaltbarkeitsdaten und Chargen würden aus dem Verkauf genommen, teilte Rewe International in einer Aussendung mit. Bereits erworbene Produkte können auch ohne Kassenbon retourniert werden. Für Rückfragen steht das Billa Kundenservice zur Verfügung (0800/828-700, Mo-Fr 7.15-19.30 Uhr, Sa 7.15-18.00 Uhr, oder per Mail an mailto:kundenservice@billa.at )