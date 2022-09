Privatkonkurse werden 2023 auf rund 10.000 Fälle steigen

Viele Betroffene schleppen die Schulden seit Jahren mit sich. Bei einem Drittel der Fälle führte Arbeitslosigkeit oder Einkommensminderung in die Schuldenfalle. „Durch die Teuerung und die variablen Zinsen geraten mehr Menschen in eine Überschuldung“, sagt Mitterlehner. „Die gute Nachricht ist, dass es mehr Menschen schaffen, ihre Schulden zu regeln.“ Vor allem deshalb, weil mehr Erwerbstätige eine Entschuldung in Angriff nehmen. Doch oft steht es Spitz auf Knopf. Daher fordert der Experte, dass das Existenzminimum von 1.030 Euro auf die Armutsgefährdungsschwelle in Höhe von etwa 1.250 Euro angehoben wird.

Mitterlehner: „Man würde allen helfen, die eine Lohnpfändung haben und es würde den Menschen regelmäßig Geld bringen, dass sie auch tatsächlich brauchen.“ KM, DS