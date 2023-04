Preis-Vergleichstool für Elektroauto-Ladetarife gestartet

E-Auto-Fahrer haben in Österreich die Qual der Wahl: Allein bei den 45 größten Betreibern von Ladestationen stehen mehr als 300 Tarife mit unterschiedlichsten Konditionen zur Auswahl. Roaming-Lösungen ermöglichen an fast jedem der 18.000 öffentlichen Ladepunkte die individuelle Auswahl von Strom-Anbieter und Tarif. Hier den Überblick zu behalten ist speziell für Neueinsteiger schwer. Daher präsentiert der Öamtc in Zusammenarbeit mit Chargeprice den "Öamtc Ladekompass". Laut dem Autofahrerklub handelt es sich dabei um eine unkomplizierte und kostenlose Vergleichsmöglichkeit öffentlicher Ladetarife.