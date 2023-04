Die Zukunft des Autos? „In rund drei Jahren wird es günstige E-Autos geben“

In China zum Beispiel sind E-Autos deutlich günstiger als in Europa. Dudenhöffers Analyse nach wird der ID.3 von VW in China um rund 22.000 Euro angeboten, in Österreich kostet er in der Basisvariante rund 41.000 Euro. „Ich kann mir nicht vorstellen, dass VW mit dem Preis in China viel Gewinn macht“, so Dudenhöffer. Doch um auf dem größten Automarkt der Welt mitzuspielen, müssten Zugeständnisse gemacht werden. In China ist der Preiskampf bereits ausgebrochen, wie man auch an anderen Herstellern sieht: Teslas Model Y bekommt man in China um 34.920 Euro, in Österreich muss man aktuell zumindest 46.990 Euro dafür berappen. Der Atto 3 des chinesischen Herstellers BYD kostet in China 19.973 Euro, in Österreich rund 42.000 Euro.