Postenschacher bei Casinos Austria: Betriebsrat geht auf die Barrikaden

"Casinos-Affäre" irreführend

Laut Personalvertreter heißt es weiter: " Casinos Austria ist ein hervorragend funktionierender, heimischer Leitbetrieb, dessen erfolgreiches, wirtschaftliches Agieren ganz besonderen Grundsätzen, außerordentlichen Qualitätsansprüchen und strengsten Auflagen folgt. Der wirtschaftliche Erfolg, vor allem aber auch die weit über die Grenzen Österreichs hinaus reichende, ausgezeichnete Reputation sind in höchstem Ausmaß das Verdienst der 3.400 besonders qualifizierten Mitarbeiter in allen Bereichen in der gesamten Unternehmensgruppe. Diese Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben völlig zurecht keinerlei Verständnis dafür, dass unserem Unternehmen durch die in den Medien als „Casino-Affäre“ bezeichneten Vorkommnisse massiver Schaden zugefügt und es völlig zu Unrecht in Zusammenhang mit Verdacht auf Korruption und das Erkaufen politischen Wohlwollens gebracht wird."