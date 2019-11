Novomatic hatte auch Kontakt zur ÖVP-Spitze

Im Ermittlungsakt der Korruptionsstaatsanwaltschaft ( WKStA) zur Causa Casinos kommt auch die ÖVP-Spitze namentlich vor. Chat-Protokolle, die das Nachrichtenmagazin "profil" am Donnerstag veröffentlichte, legen nahe, dass Ex-Kanzleramtsminister und Regierungskoordinator Gernot Blümel ( ÖVP) 2018 anlässlich einer Diskussion um einen Casinos-Vorstandsumbau in Kontakt mit Novomatic-Chef Harald Neumann gestanden sein dürfte. Zumindest wird Blümel und auch Ex-Kanzler Sebastian Kurz in den veröffentlichten Nachrichten erwähnt. Ein Skandal ist das freilich nicht, denn mit der aktuellen Casinos-Affäre dürften die Protokolle nichts zu tun haben.

Die ÖVP wollte sich zu dem Bericht gegenüber der APA nicht im Detail äußern, weil die Nachrichten aus dem Jahr 2018 mit dem angeblichen FPÖ-Deal mit Novomatic zu Casinolizenzen rund um die Vorstandsbestellung von Peter Sidlo im Jahr 2019 nichts zu tun hätten. "SMS, Chatverläufe, wo Dritte über andere Personen schreiben, können wir nicht kommentieren", so ein Sprecher.

Die Chat-Protokolle zeigen freilich schon, dass sich der Casinos-Aktionär Novomaticund Casinos-Aktionär Republik Österreich (über ihre Beteiligungsholding ÖBAG) in Konzernfragen abgestimmt und ausgetauscht haben. Das ist an sich nichts Ungewöhnliches.

Wie "profil" berichtet, schrieb im April 2018 der damalige Generalsekretär des Finanzministeriums, der nunmehrige ÖBAG-Chef und in der Causa beschuldigte Thomas Schmid an den ebenfalls beschuldigten Novomatic-Chef Harald Neumann: "Bitte auch Gernot Blümel sagen!". In dem Dialog zwischen Schmid und Neumann ging es dabei um Medienberichte, wonach der Casinos-Vorstand von drei auf vier Personen aufgestockt werden könnte - was letztlich nicht geschah.