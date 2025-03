Historische Verantwortung aufgearbeitet: Die Porr AG profitierte vom NS-Regime

Laut Historiker Oliver Rathkolb haben seine Kollegen in internationalen und nationalen Archiven in Deutschland, Polen, der Slowakei und Slowenien, Kroatien und Serbien geforscht und sind auch vielfach fündig geworden. Außerdem wurde versucht, neues Zeitzeugenmaterial bzw. Unterlagen aus dem Versöhnungsfonds heranzuziehen.

Nun liegt das Ergebnis in Form eines 400 Seiten starken Buches vor, das ins Englische übersetzt auch in Großbritannien und in den USA publiziert wird. „Wir wollen uns nicht reinwaschen mit diesem Buch, sondern uns der Verantwortung stellen“, sagt Strauss zum KURIER. „Wir haben die Geldmittel zur Verfügung gestellt und haben keinerlei Einfluss gehabt auf irgendwelche Ergebnisse. Wir bekennen uns dazu, diese Themen öffentlich zu machen, damit eben solche Zustände und Entwicklungen in Zukunft verhindert werden.“

„Man sieht das deutlich im Beitrag über die Rolle der Porr als Subunternehmerin der IG Farben in Auschwitz. Da hat die Kollegin Maria Czaputowicz-Głowacka alles, was verfügbar war, in polnischen Archiven umgedreht“, sagt Rathkolb. „Wo es uns nicht gelungen ist, haben wir versucht, die Situation vor allem der Zwangsarbeiter und Zwangsarbeiterinnen, Kriegsgefangenen und KZ-Häftlingen darzustellen. Wir haben auch im ehemaligen Jugoslawien, zum Beispiel bei den Kupferminen von Bor viel Kontextmaterial zusammengetragen, um einfach deutlich zu machen, welche furchtbaren, katastrophalen Arbeitsbedingungen die Menschen erleiden und erdulden mussten.“

Die Nazifizierung der Porr erfolgte bereits wenige Tage nach dem Anschluss an Hitler-Deutschland am 12. März 1938. Aus dem Verwaltungsrat und Vorstand wurden die jüdischen Mitbürger entfernt. Schlüsselfigur war dabei der illegale Nazi Max Tazoll. Er übernahm die Macht bei der Porr.

Erweiterung der Rüstungskapazitäten

Außerdem erhielt die Porr 1940 Großaufträge für den Rüstungsbetrieb Gustloffwerke in Hirtenberg und Kottingbrunn, die Zellwolle in Lenzing und IG Farben in Linz. Ein Jahr später kamen noch die Donau Chemie (IG Farben) in Moosbierbaum dazu sowie das Flugmotorenwerk Ostmark in Guntramsdorf dazu. Die Porr profitierte massiv von der Erweiterung der Rüstungskapazitäten.

„Am Beispiel der Porr zeigt sich dies am massiv steigenden Auftragsvolumen im steirischen Industriegürtel sowie im südlichen Niederösterreich bereits ab 1941“, schreibt Historiker Christian Rabl. „Die Porr war u. a. für die Gebrüder Böhler & Co mit dem Ausbau der Stammwerke in Kapfenberg und Waidhofen an der Ybbs sowie ab 1942 mit dem Neubau des Elektrostahlgusswerks in St. Marein beschäftigt.“