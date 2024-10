"Hitlers Exekutive": Die Grazer Polizei und ihre Rolle im Holocaust

Im NS-Regime gehörte das Gebäude am Parkring 4 der Gestapo .

"Dort geht man so oft vorbei", überlegt auch Uni-Professorin Barbara Stelzl-Marx , Leiterin des Ludwig Boltzmann Institutes für Kriegsfolgenforschung. "Ohne zu wissen, dass das ein Ort des Schreckens war mit Abertausenden Opfern."

Innenminister Gerhard Karner (ÖVP) machte den Wissenschafterinnen und Wissenschaftern den Weg frei zu Akten , die bis dahin verborgen in Kellern des Ministeriums oder der Landespolizeidirektionen lagerten.

Zwei Jahre lang forschte ein Historiker-Team um Stelzl-Marx an der Aufarbeitung eines "dunklen Themas", wie es die Grazer Professorin nennt: Die Rolle der österreichischen Polizei im Nationalsozialismus sei bis dahin in der Forschung unterrepräsentiert gewesen.

Zudem wurde eine Ausstellung gestaltet: "Hitlers Exekutive" ist ab Mittwoch im GrazMuseum zu sehen, Mitte März 2025 zieht die Schau weiter nach Klagenfurt. Kuratorin Martina Zerovnik legt den Fokus auf die Periode zwischen 1938 und 1945 und arbeitet mit Biografien von Beamten sowie Fragen, die in den Ausstellungsräumen gestellt werden: Welche Rolle spielte die Polizei im Holocaust? Wie wurden Verbrechen der Polizei bestraft?

Aus der Fülle an Akten und Forschungsergebnissen wurde zweierlei: Eine umfassende wissenschaftliche Publikation mit mehr als 800 Seiten und einem Gewicht von drei Kilogramm ("Exekutive der Gewalt"), die die Polizei und ihr Auftreten im faschistischen Ständestaat und während des NS-Regimes nachzeichnet. Und ebenso der Frage nachgeht, was aus den Polizisten nach Kriegsende wurde.

Doch die Entnazifizierung in Österreich war bekanntermaßen zahnlos: Bereits 1949 bekamen als "Mitläufer" eingestufte das Wahlrecht wieder, ab 1957 galt eine umfassende NS-Amnestie - wer bis dahin schon nicht wieder im (öffentlichen) Dienst war, konnte spätestens jetzt zurückkehren. Das galt auch im Bereich der Exekutive.

Aus den österreichweiten Forschungen ist bekannt, dass ein Drittel der Polizisten Mitglieder der NDSAP, der SA oder der SS waren. In den ersten zwei, drei Jahren nach Kriegsende wurde jene, die als "belastet" eingestuft wurden, vom Dienst suspendiert.

Welchen Anteil hatte also die Exekutive an NS-Verbrechen? Einen großen, wie Barbara Stelzl-Marx analysiert: "Die Polizei war Teil der totalitären Diktatur . Sie war nicht nur ein Rädchen der Gewalt und der Tötungen, sondern ein Rad."

Die Ordnungspolizei überwachte die zur Auswanderung gezwungenen Jüdinnen und Juden am Grazer Hauptbahnhof

In der Paulustorgasse 8 war die NS-Polizeidirektion untergebracht

Die Wanderausstellung bleibt bis März in Graz

Nachgewiesen ist, dass auch Grazer Polizisten im Kriegsverlauf an die Front und in die besetzten Gebiete abkommandiert wurden. Schon zuvor war die Ordnungspolizei für die Bewachung der Grazer Jüdinnen und Juden zuständig, die erst zur Emigration gezwungen und später in Vernichtungslager deportiert wurden.

Plötzlich im totalitären Regime

"Es geht auch um die Frage des persönlichen Handlungsspielraums", betont Stelzl-Marx. "Ein ganz normaler Polizist befindet sich plötzlich im totalitären Regime und ist an Massenerschießungen in Gallizien beteiligt. Wie geht man persönlich mit so etwas um?"

Mittels Biografien einzelner Betroffener versucht das Team aber, der Vielschichtigkeit des Themas gerecht zu werden. Darunter befindet sich ein bekannter Name - Gustav Schwarzenegger, Arnolds Vater.