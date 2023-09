Pleite eines Amazon-Paketzustellers

Die Zukunft

Den GlĂ€ubigern wird ein Sanierungsplan mit einer Quote in Höhe von 20 Prozent angeboten, zahlbar innerhalb von zwei Jahren ab Annahme des Sanierungsplans. „Die Finanzierung des angebotenen Sanierungsplans kann aus der FortfĂŒhrung des GeschĂ€ftsbetriebs erfolgen und ist somit gesichert“, heißt es weiter. In wenigen Tagen wird noch eine Zahlung von der Amazon Transprot GmbH in Höhe von rund 100.000 Euro erwartet.

Zur Insolvenzverwalterin wurde AnwÀltin Denise Rohringer bestellt.