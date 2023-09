Millionenpleite eines Anlagenbauers

„Nach dem vorliegenden Insolvenzeröffnungsantrag hatte die Schuldnerin in den letzten Jahren massive operative Probleme. Demnach herrsche am Markt fĂŒr Turbinen und Turbinenteile ein starker internationaler Wettbewerb. WĂ€hrend die Schuldnerin weiter lokal gefertigt habe, habe der Mitbewerb Komponenten aus BilliglohnlĂ€ndern zugekauft“, schreibt der KSV1870. „Einhergehend mit den unter Druck geratenen Preisen fĂŒr die hergestellten Produkte, hĂ€tten sich die Gewinnmargen in nahezu allen GeschĂ€ftsfeldern der Schuldnerin stark reduziert. Ebenso sei die Schuldnerin von VerkehrsbeschrĂ€nkungen aufgrund der Corona-Pandemie stark betroffen gewesen. Zusammen mit den sich in den letzten Monaten ergebenden Kostensteigerungen in vielen Bereichen des Produktionsprozesses habe dies zu weiteren operativen Verlusten gefĂŒhrt.“

Die Rede ist von der Geppert GmbH mit Sitz in Hall in Tirol. Über ihr Vermögen wurde laut KSV1870 und Creditreform am Freitag am Landesgericht Innsbruck ein Konkursverfahren eröffnet. 59 Mitarbeiter sind von der Insolvenz betroffen.

„Das Unternehmen gehört zur Geppert Gruppe und plant, fertigt, liefert und montiert elektromechanische AusrĂŒstung fĂŒr Wasserkraftwerke und beliefert sowohl Energieversorger der öffentlichen Hand wie private Kunden weltweit mit KraftwerksausrĂŒstung“, so Creditreform.