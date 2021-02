Plastikflaschen könnten Österreich teuer kommen

Zwar müssen die EU-Recyclingziele für Plastikflaschen erst in ein paar Jahren erreicht werden, die Umsetzungsfrist der Richtlinie endet aber bereits Anfang Juli. Das bedeutet, dass bis dahin Maßnahmen gesetzt werden müssen, die die Erreichung der Ziele erwartbar machen.

Österreich droht also ein Vertragsverletzungsverfahren, wenn in den kommenden vier Monaten keine entsprechenden Schritte gesetzt werden, so Teresa Weber von der Universität Salzburg. Die Europarechtsexpertin hat im Auftrag der Umweltschutzorganisation Greenpeace ein Rechtsgutachten zu dem Thema erstellt. Auf Österreich könnten demnach jährliche Strafzahlungen von 20 bis 45 Millionen Euro zukommen.