Pfandsystem die günstigste Alternative?

Nachdem Umweltministerin Leonore Gewessler am 7. September ihren Drei-Punkte-Plan zur Bekämpfung von Plastikmüll präsentierte, wird in der Bundesregierung die mögliche Einführung eines Pfandsystems für Einweg-Plastikflaschen diskutiert. Rückenwind bekam Gewesslers Plan am Montag von Greenpeace.

Fakt ist, dass ein gemeinsamer EU-Beschluss vom vergangenen Jahr vorgibt, dass bis 2029 alle Mitgliedsstaaten 90 Prozent der entsorgten Einweg-Plastikflaschen getrennt sammeln müssen. Wird dieser Wert nicht erreicht, drohen hohe Strafzahlungen. Aktuell erreicht kein EU-Staat ohne Pfandsystem diesen Wert.