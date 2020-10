"Einführung eines Einwegpfandes wäre Wahnsinn"

Vertreter der Wirtschaft haben sich in den Verhandlungen um ein Pfandsystem auf Plastikflaschen mit einem deutlichen Nein in Stellung gebracht. „Die Wirtschaft wird einem kostenintensiven Einwegpfand-System definitiv nicht zustimmen“, sagte WKÖ-Generalsekretär Karlheinz Kopf. Ähnliche Töne kamen am Sonntag vom Handelsverband, Industriellenvereinigung und Wirtschaftsbund.

„Ein Einwegpfand auf Plastikflaschen, mit dem Parallelstrukturen geschaffen werden, die sowohl der Wirtschaft als auch den Konsumenten unnötigen Aufwand und Mehrkosten verursachen, wurde schon im Regierungsprogramm verhindert – und das aus gutem Grund“, so Kopf.

Besser sei die vorgeschlagene Adaptierung des Sammel- und Recycling-Angebots. „In Vorarlberg, Tirol und im Burgenland werden die verbindlichen EU-Sammelquoten für Kunststoff-Getränkeflaschen schon jetzt – und zwar ohne Pfand – erreicht, andere sind nahe dran“, so Kopf. „Daran sollten wir uns österreichweit, vor allem in Wien, ein Vorbild nehmen.“